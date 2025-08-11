Mensagens vazadas entregam suposto caso de Tirullipa com filha de ex-assessor
Humorista, casado há mais de 15 anos, teria mantido relação secreta com Dani Lopez
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O humorista Tirullipa está agora no centro de uma polêmica daquelas: ele teria se envolvido com a influenciadora Dani Lopez, filha de Duda Lopez, ex-assessor dele.
O que era só sussurro virou escândalo depois que mensagens e áudios atribuídos ao humorista começaram a circular, revelando um suposto relacionamento extraconjugal, mesmo ele sendo casado com Stefânia Lemos há mais de 15 anos.
Veja também
Em uma das mensagens mais comentadas, Tirullipa chega a dizer: “Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir.”
Já em outro trecho, não economiza nos elogios: “Você não tem noção de como é gostoso a gente tá junto, teu toque, seu abraço, você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo.”
E tem mais, viu? O humorista ainda revela que tentou se afastar, mas não conseguiu: “Sumi pois não quis atrapalhar, mas confesso que não te esqueci, você é f**a, me pegou de jeito, quero te esquecer, mas não consigo, maravilhosa demais.”
Durante uma das conversas, Dani teria lembrado Tirullipa de que ele tem uma família. A resposta dele? Direta e sem rodeios:
“Eu te quero muito, só se você não quiser mesmo, mas eu te quero, e dá pra gente se encontrar na semana, dá para a gente ficar junto sem dar m***a para nenhum dos dois lados. Peguei um apê em Barueri, e você pode ir para o meu apê se quiser, que eu vá para o seu, só quero saber se você quer ou não. Se você não quiser, não te procuro mais.”
Após o estouro da bomba, Dani Lopez decidiu se pronunciar nos stories e pediu cuidado com os julgamentos:
“Peço que tenham cuidado com julgamentos e ataques. Atrás de cada tela existe uma pessoa, uma família, e vocês não conhecem toda a história. As pessoas mais importantes da minha vida sabem a verdade e isso é o que me conforta.”
Ela ainda completou: “Não quero alimentar polêmicas nem direcionar ódio a ninguém. É injusto reduzir pessoas a rótulos quando não se conhece de verdade o que aconteceu. Dito isso, não pretendo falar mais sobre o assunto. Que possamos seguir com respeito.”
Xiii...
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp