Mensagens vazadas entregam suposto caso de Tirullipa com filha de ex-assessor Humorista, casado há mais de 15 anos, teria mantido relação secreta com Dani Lopez Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O humorista Tirullipa é acusado de ter um relacionamento extraconjugal com Dani Lopez, filha de seu ex-assessor.

Mensagens e áudios vazados indicam que Tirullipa expressou seus sentimentos e a dificuldade de esquecer Dani.

Dani pediu cautela com julgamentos públicos e ressaltou a importância de respeitar as pessoas envolvidas.

Após a polêmica, Dani afirmou que não pretende alimentar mais discussões sobre o assunto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tirullipa teria vivido romance secreto com filha de ex-assessor Reprodução/Instagram/@tirullipa

O humorista Tirullipa está agora no centro de uma polêmica daquelas: ele teria se envolvido com a influenciadora Dani Lopez, filha de Duda Lopez, ex-assessor dele.

O que era só sussurro virou escândalo depois que mensagens e áudios atribuídos ao humorista começaram a circular, revelando um suposto relacionamento extraconjugal, mesmo ele sendo casado com Stefânia Lemos há mais de 15 anos.

Em uma das mensagens mais comentadas, Tirullipa chega a dizer: “Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir.”

Já em outro trecho, não economiza nos elogios: “Você não tem noção de como é gostoso a gente tá junto, teu toque, seu abraço, você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo.”

‌



E tem mais, viu? O humorista ainda revela que tentou se afastar, mas não conseguiu: “Sumi pois não quis atrapalhar, mas confesso que não te esqueci, você é f**a, me pegou de jeito, quero te esquecer, mas não consigo, maravilhosa demais.”

Durante uma das conversas, Dani teria lembrado Tirullipa de que ele tem uma família. A resposta dele? Direta e sem rodeios:

‌



“Eu te quero muito, só se você não quiser mesmo, mas eu te quero, e dá pra gente se encontrar na semana, dá para a gente ficar junto sem dar m***a para nenhum dos dois lados. Peguei um apê em Barueri, e você pode ir para o meu apê se quiser, que eu vá para o seu, só quero saber se você quer ou não. Se você não quiser, não te procuro mais.”

Após o estouro da bomba, Dani Lopez decidiu se pronunciar nos stories e pediu cuidado com os julgamentos:

‌



“Peço que tenham cuidado com julgamentos e ataques. Atrás de cada tela existe uma pessoa, uma família, e vocês não conhecem toda a história. As pessoas mais importantes da minha vida sabem a verdade e isso é o que me conforta.”

Ela ainda completou: “Não quero alimentar polêmicas nem direcionar ódio a ninguém. É injusto reduzir pessoas a rótulos quando não se conhece de verdade o que aconteceu. Dito isso, não pretendo falar mais sobre o assunto. Que possamos seguir com respeito.”

Xiii...

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.