Belo confessa que queria ver Viviane Araújo em documentário: 'Fez parte da minha história'

O documentário sobre a vida de Belo bombou e continua dando o que falar! Em entrevista a podcast, o cantor falou sobre a produção e confessou que gostaria de ter visto a participação da ex, Viviane Araújo. "Ela fez parte da minha história, isso eu vou levar para o resto da minha vida", declarou Belo. "Acho que não tinha nada de mais [em ela participar]”, completou. O cantor ainda disse que sente ‘gratidão’ e ‘respeito’ pelo relacionamento que viveu com a atriz. E ainda: a mãe de Gracyanne Barbosa revelou como está a relação com Belo após a separação do casal. Veja!