Dor de cotovelo? Tom Brady ainda não superou gravidez da ex, Gisele Bündchen

Tom Brady segue abalado com a notícia da gravidez de Gisele Bündchen, sua ex-esposa. A modelo espera um filho do lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem namora desde 2023, e a novidade parece ter mexido bastante com os sentimentos do jogador de futebol americano, que já revelou para amigos próximos o desejo de arranjar uma namorada. “Ele está sofrendo porque a modelo mostrou que o divórcio ficou no passado”, explicou Fabíola Reipert. Veja mais detalhes!