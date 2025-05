Duda Nagle mostra como ficou o rosto após perder luta contra Popó Freitas

No último sábado (17), Duda Nagle estreou nos ringues ao lutar contra Popó Freitas. O ator saiu como perdedor e mostrou como ficou o rosto após o evento. Para A Hora da Venenosa, Duda contou como está a recuperação dos ferimentos. "Hoje, vou fazer exames para ver se a gente faz alguma coisa ou deixa a natura agir", explicou. "Só tenho a agradecer ao Popó, me esforcei ao máximo", completou o ator. "O cara foi muito homem [de] segurar o que ele segurou", avaliou Popó. Veja!



