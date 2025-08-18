Logo R7.com
Eduardo Costa janta na casa de fã após fazer show em Minas Gerais

Cantor foi recebido por uma admiradora e ganhou até presente inusitado

Fabíola Reipert|Do R7

Eduardo Costa foi recebido por uma fã no aeroporto de Capelinha (MG) após fazer um show e, depois, ainda foi jantar na casa dela. O cantor ainda ganhou de presente uma frigideira. Lembrando que circulam rumores de que ele tem brigado bastante com a esposa e teria cometido uma traição. Veja!

