‘Eles estão se pegando’, diz Fabíola Reipert sobre Ana Castela e Zé Felipe

Bomba! Fabíola Reipert trouxe uma informação quente nesta segunda-feira (18) sobre Ana Castela e Zé Felipe. “Eles estão se pegando”, disparou a Venenosa. Segundo Fabíola, Virginia Fonseca também está vivendo um romance: “Está firme e forte com o Vini Jr., hoje tive a confirmação de uma fonte”. Para colocar mais lenha na fogueira, durante um show, o público pediu um beijo de Ana Castela e Zé Felipe após o dueto dos dois. Confira o vídeo!



