Ex-backing vocal de Claudia Leitte vence processo trabalhista contra a cantora

Um ex-backing vocal que fazia parte da equipe de Claudia Leitte resolveu acionar a Justiça contra a cantora e, agora, venceu o processo. As autoridades reconheceram o vínculo empregatício e condenaram Claudia. Danilo Black pediu indenização de R$ 229 mil e alegou que nunca teve carteira assinada. Além disso, o backing vocal disse que recebia de R$ 700 a R$ 1,4 mil e foi demitido sem justa causa e sem ter pagamento de rescisão. Danilo ainda alega que a artista sabia e permitiu o contato dele com os membros da equipe que estavam com Covid-19.