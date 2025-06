Filha de Flávia Alessandra diz que tem dificuldade para surpreender a mãe

Em seu podcast com Flávia Alessandra, Giulia Costa desabafou que tem dificuldade para surpreender a mãe. "Ela alcançou uma qualidade de vida que é difícil de superar. Vai ser muito difícil proporcionar alguma coisa que ela nunca tenha tido acesso", explicou Giulia. Segundo a influenciadora digital, quando pensou em presentear a mãe com um show de Madonna, ela já havia se organizado para ir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!