Filhos de Cid Moreira denunciam viúva no MP por fraude, manipulação e crime contra idoso

O babado é forte! Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, denunciaram a viúva Maria de Fátima ao Ministério Público. Eles alegam que ela induziu Cid a assinar um testamento que os deixou fora da herança. Na época, Cid tinha 96 anos e apresentava sinais de senilidade, com lapsos de memória e confusão mental. Ainda segundo os irmãos, Maria de Fátima teria usado um laudo falso e falsificado uma assinatura, o que foi confirmado por um perito.



