Gusttavo Lima relembra conselho inusitado que recebeu de Leonardo

Que Leonardo e Gusttavo Lima são amigos não é novidade! Mas ainda dá para se surpreender com a relação deles. Gusttavo deu entrevista a um podcast e relembrou um conselho inusitado que recebeu do irmão de Leandro.

“Sua barriga é um brejo, e a nossa vida é engolir sapos. Não se esqueça disso", relembrou o Embaixador sobre a dica de Leonardo.

Segundo Gusttavo, eles têm muita afinidade, falam a “mesma língua” e não ficam mais de uma semana sem se falar. Lembrando que os dois têm 27 anos de diferença de idade.

