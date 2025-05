Ingrato? Fagner reclama da falta de organização em gravação de DVD de Amado Batista

Ingrato ou conselheiro? Fagner participou da gravação do mais novo DVD de Amado Batista e, em entrevista, reclamou da falta de organização do evento. O cantor, de 75 anos, disse que adorou o convite, mas fez questão de mandar recado para o amigo. "Na próxima, se organize mais", disparou Fagner.



