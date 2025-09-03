Latino cutuca Gusttavo Lima e sertanejos após climão: ‘Ego de algum lado’

Bomba da Venenosa! Gusttavo Lima cancelou de última hora a participação no DVD de Thiago Brava e Israel Novaes, alegando “motivos de força maior”, e garantiu o climão no mundo sertanejo.

Gusttavo havia sido anunciado como uma das participações mais esperadas. No meio de tudo, o que chamou mais atenção foi que Thiago parou de seguir Gusttavo nas redes sociais, um sinal de que a amizade pode ter acabado. Já Israel Novaes ficou “em cima do muro” e não se meteu na confusão.

Em entrevista ao portal Meu Sertanejo, Thiago falou sobre o cancelamento do Embaixador. "Acredito que ele [Gusttavo] teve um problema de logística, não tem briga, não tem nada", declarou Thiago.

Enquanto isso, Gusttavo está passando o aniversário em Miami, nos Estados Unidos, e vai retornar para o Brasil porque fará um show neste sábado (6), em Goiânia. Thiago Brava e Israel também participariam dessa apresentação, mas foram excluídos. “O curioso é que, outro dia, Gusttavo e Thiago estavam jogando sinuca juntos”, cutucou Fabíola Reipert.

Quem não tinha nada a ver com a história e fez questão de se meter foi o Latino, que comentou em uma rede social: "O motivo é simples. Ego de algum lado. O tempo dirá e consertará tudo".

