Letícia Sabatella recusa R$ 200 para tirar a maquiagem em desafio de influenciador
Atriz foi abordada na rua e não quis saber da brincadeira: "Agora não, outra hora"
Ofereceram dinheiro, mas ela não aceitou! Letícia Sabatella foi abordada por um influenciador na rua, que fez uma proposta indecente.
A atriz teria que tirar toda a maquiagem do rosto e, em troca, ganharia R$ 200. Só que ela não quis saber de nada disso e continuou andando.
"Agora não, outra hora", respondeu Letícia. A atriz ainda confessou, durante o vídeo, que tomou um susto quando ele a surpreendeu. Veja como foi!
