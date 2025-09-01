Letícia Sabatella recusa R$ 200 para tirar a maquiagem em desafio de influenciador

Ofereceram dinheiro, mas ela não aceitou! Letícia Sabatella foi abordada por um influenciador na rua, que fez uma proposta indecente.

A atriz teria que tirar toda a maquiagem do rosto e, em troca, ganharia R$ 200. Só que ela não quis saber de nada disso e continuou andando.

"Agora não, outra hora", respondeu Letícia. A atriz ainda confessou, durante o vídeo, que tomou um susto quando ele a surpreendeu. Veja como foi!

