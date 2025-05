Mara Carvalho é atropelada pelo próprio carro em frente a restaurante de luxo

A atriz Mara Carvalho foi atropelada pelo próprio carro em frente a um restaurante de luxo. Segundo o filho dela, Bruno Fagundes, a artista foi atingida pelo manobrista do local, que também não teria prestado socorro. No hospital, Mara descobriu que teve uma lesão no cotovelo do braço esquerdo. "Enquanto ela contornava o carro e se direcionava para o volante, ele [o manobrista] deu uma ré que a arremessou longe", descreveu Bruno em publicação.



