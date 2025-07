MC Daniel fala de polêmica com fotógrafa do parto do filho: 'Transformaram tudo em tristeza'

Envolvido em um mar de polêmicas, MC Daniel conversou com Fabíola Reipert e esclareceu a treta com a fotógrafa Aline Morais, que fez registros do nascimento de seu filho. Nas redes sociais, ela alegou que foi muito mal tratada pelo funkeiro e o acusou de agir de forma abusiva. Já MC Daniel disse que a fotógrafa se atrasou para cobrir o trabalho de parto e, ainda, teria se distraído e não conseguido registrar momentos importantes. "Transformaram tudo em um momento de muita tristeza", disparou MC Daniel. Ainda de acordo com o artista, o assistente Aline teria fumado cigarro eletrônico dentro do hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!