Mulher de Amado Batista elogia atitude do cantor e dá dica: 'Saibam escolher o boy'

A mulher de Amado Batista, Calita Franciele, foi para as redes sociais elogiar a atitude do marido.

Ela contou que sentiu frio durante um passeio que estavam fazendo, reclamou para Amado e ele prontamente cedeu o casaco que usava. "Saibam escolher o boy de vocês", avisou Calita. Ao final do vídeo, o casal ainda deu um selinho e mostrou que continua apaixonado.

Os dois subiram ao altar em março deste ano. Lembrando que Calita já recebeu críticas por expor demais a relação dos dois nas redes sociais e, também, pela diferença de idade com o cantor, que tem 74 anos. A modelo e ex-Miss tem 23 anos.

