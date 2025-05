Mulher levanta Leonardo no colo e causa confusão em palco de show

Uma verdadeira confusão! Uma mulher tentou levantar Leonardo no colo no palco de um show do cantor e precisou ser contida por seguranças. Enquanto estava com o microfone na mão, o artista ainda foi agarrado por outras fãs. "Pode virar importunação sexual, com pena de um a cinco anos", analisou Roberto Guastelli. Assista ao vídeo!



