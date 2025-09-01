Ney Matogrosso é flagrado dando comida para cachorro em restaurante
Cão que ganhou carinho do cantor pertencia à dona da pousada onde ele estava hospedado
Ney Matogrosso estava em Salvador (BA) para fazer um show e acabou protagonizando um momento para lá de fofo!
O cantor parou a refeição para dar comida a um cachorro que estava por lá. Quem fez o flagra foi a dona do restaurante, durante o café da manhã do local.
Com toda paciência do mundo, Ney ainda esperou o cão engolir para dar mais comida para ele. Veja o vídeo!
