Paul McCartney recebe presente que Pelé queria ter entregado a ele em vida

Paul McCartney está novamente no Brasil para uma série de shows, mas dessa vez um presente inusitado deixou sua estadia ainda mais especial. O ex-Beatle recebeu nada menos do que uma camisa da Seleção, autografada por Pelé. “Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo”, diz o Rei do Futebol. A ideia do jogador era entregar o presente em 2019, quando o cantor veio ao país, mas os dois acabaram não se encontrando.