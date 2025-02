Príncipe Harry e Meghan Markle são criticados e recebem o apelido de 'turistas do desastre' nos EUA

Após se mobilizarem para ajudar as vítimas dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, Príncipe Harry e Meghan Markle foram criticados e apelidados pelo público de 'turistas do desastre'. "O pessoal acha que eles estão ali para fazer uma média com o público e a imprensa", explicou Fabíola Reipert. Em vídeos, eles aparecem conversando com americanos que foram atingidos. Os dois teriam ficado chateados com as críticas e ressaltaram que fizeram doações e trabalho voluntário. Lembrando que Meghan cresceu em Los Angeles.