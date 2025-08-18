Samara Felippo é vítima de golpe e faz alerta ao público: 'Caí que nem uma imbecil'

Samara Felippo contou nas redes sociais que foi vítima de um golpe ao acessar um site que parecia ser da prefeitura de São Paulo. Durante a interação com os criminosos, que se passaram por funcionários públicos, ela deu dados pessoais e realizou um pagamento. "Eu caí que nem uma otária, uma imbecil", desabafou Samara. "Fiz tudo que eu podia fazer e consegui estornar [o dinheiro]", completou a atriz. Ela ainda fez um alerta ao público.



