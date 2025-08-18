Samara Felippo é vítima de golpe e faz alerta ao público: 'Caí que nem uma imbecil'
Atriz deu dados pessoais e realizou um pagamento em site falso da prefeitura de SP
Samara Felippo contou nas redes sociais que foi vítima de um golpe ao acessar um site que parecia ser da prefeitura de São Paulo. Durante a interação com os criminosos, que se passaram por funcionários públicos, ela deu dados pessoais e realizou um pagamento. "Eu caí que nem uma otária, uma imbecil", desabafou Samara. "Fiz tudo que eu podia fazer e consegui estornar [o dinheiro]", completou a atriz. Ela ainda fez um alerta ao público.
