Sonia Abrão critica escolha de José Loreto para interpretar Chorão em filme
Após a repercussão, o ator chegou até a mandar mensagem para a apresentadora
A apresentadora e jornalista Sonia Abrão causou ao criticar a escalação do ator José Loreto para o filme que vai contar a vida do cantor e primo dela, o Chorão. Após a repercussão, o ator chegou até a mandar mensagem para a apresentadora pedindo que ela assista ao longa-metragem, analise a interpretação e, depois, diga o que achou. A jornalista, por outro lado, também contou que havia mandado mensagem para Loreto: “Não vejo, não sinto, não gostaria, não concordo, mas queria ver o filme”.
Depois, Sonia ressaltou que a atuação supera a aparência, pois, ela pode até não achar o ator parecido com o primo, mas pode vê-lo através da interpretação. Loreto rebateu Sonia e disse que ele realmente se personificou de Chorão.
Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, faleceu no dia 6 de março de 2013, vítima de overdose de cocaína. O longa-metragem bibliográfico ‘Chorão: Só os Loucos Sabem’ tem previsão para ser lançado no final de janeiro de 2026.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Eduardo Costa revela mágoa de amigo após mal-entendido
Cantor disse que o colega chegou a visitar a sua casa e, depois, saiu espalhando que ele usava drogas
Leo, da dupla com Victor, revela que sofreu com síndrome do pânico no auge da fama
"Fiz terapia e tive a oportunidade de enxergar o caos que estava na minha vida", afirmou o sertanejo
Alceu Valença cancela show em Santos (SP) após diagnóstico de diverticulite
Cantor está internado no hospital, mas deve ter alta neste sábado (13)
Angélica diz que cria os filhos ‘à moda antiga’ e impõe limite para uso do celular
Apresentadora, casada com Luciano Huck, é mãe de Joaquim, Benício e Eva e revelou detalhes sobre a educação deles
Isabelle Drummond justifica ausência em eventos: ‘Sou mais reclusa por escolha’
Atriz, que interpretou a boneca Emília, disse que escolhe bem os lugares que frequenta
Núbia Óliiver revela detalhe inusitado de encontro com Vampeta em restaurante: ‘Dormiu’
Modelo era fascinada pelo corpo do ex-jogador e tomou a iniciativa de convidá-lo para sair
Namorada de Belo se pronuncia após ter clínica de estética interditada no RJ
Polícia do RJ encontrou medicamentos impróprios para consumo humano, materiais fora da validade e equipamentos sem esterilização
Virginia Fonseca teria pedido para não ser abordada em festa de programa, diz DJ
Do outro lado, a assessoria da influenciadora diz que o organizador levou mais gente do que o combinado no evento privado
Fiuk entra na Justiça contra produtora de filme e faz desabafo de 20 minutos nas redes sociais
Filho de Fábio Jr. disse que se sente traído e acusa os ex-parceiros de irregularidades financeiras e do uso do nome, além de cenas, sem autorização
João Gomes critica projeto de arquitetos e revela por que não quis ‘casa quadrada’
Cantor, de 23 anos, imaginava uma residência típica do sertão e reclamou por não ter o pedido atendido pelos profissionais
Ciúme? Bruna Biancardi conta que teve convivência difícil com a irmã de Neymar
“Hoje, eu já estou mais tranquila, né?", brincou Rafaella Santos com a cunhada em vídeo
Diego e Victor Hugo conquistam posição de música mais tocada em 2025 com 'Tubarões'
Henrique e Juliano, Matheus e Kauan e Zé Neto e Cristiano entraram no Top 10 de plataforma de áudio
Chitãozinho e Xororó fazem primeiro show após a morte do irmão em acidente
Cantor Mauri faleceu em tragédia na Rodovia Régis Bittencourt no último domingo (7)
‘Mãe que corre atrás dos direitos dos filhos é louca’, diz ex do cantor Diego após agredir mulher
Ketellen Kristiny deu entrevista exclusiva e falou sobre a agressão à atual esposa do sertanejo, que faz dupla com Victor Hugo
Ex de Diego, da dupla com Victor Hugo, diz que o cantor paga R$ 2,6 mil de pensão para a filha
Ketellen Kristiny, que agrediu a atual mulher do sertanejo, alegou também que ele teria mentido para a Justiça sobre o próprio salário mensal