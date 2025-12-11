Sonia Abrão critica escolha de José Loreto para interpretar Chorão em filme

A apresentadora e jornalista Sonia Abrão causou ao criticar a escalação do ator José Loreto para o filme que vai contar a vida do cantor e primo dela, o Chorão. Após a repercussão, o ator chegou até a mandar mensagem para a apresentadora pedindo que ela assista ao longa-metragem, analise a interpretação e, depois, diga o que achou. A jornalista, por outro lado, também contou que havia mandado mensagem para Loreto: “Não vejo, não sinto, não gostaria, não concordo, mas queria ver o filme”.

Depois, Sonia ressaltou que a atuação supera a aparência, pois, ela pode até não achar o ator parecido com o primo, mas pode vê-lo através da interpretação. Loreto rebateu Sonia e disse que ele realmente se personificou de Chorão.

Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, faleceu no dia 6 de março de 2013, vítima de overdose de cocaína. O longa-metragem bibliográfico ‘Chorão: Só os Loucos Sabem’ tem previsão para ser lançado no final de janeiro de 2026.

