Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Sophie Charlotte e Xamã são vaiados em festa de Bruna Marquezine e tentam burlar regra

Casal não quis parar para conversar com a imprensa, nem tirar fotos com os fãs

Fabíola Reipert|Do R7

Sophie Charlotte e Xamã foram vaiados na entrada da festa de aniversário de Bruna Marquezine. Eles foram barrados ao chegar com o próprio carro, desrespeitando a regra da atriz que exigia o uso de vans para acessar o evento. Enquanto outros famosos pararam para atender os fãs, Sophie e Xamã não quiseram parar para conversar com a imprensa, nem tirar fotos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • polemica
  • Bruna Marquezine

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.