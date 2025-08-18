Sophie Charlotte e Xamã são vaiados em festa de Bruna Marquezine e tentam burlar regra

Sophie Charlotte e Xamã foram vaiados na entrada da festa de aniversário de Bruna Marquezine. Eles foram barrados ao chegar com o próprio carro, desrespeitando a regra da atriz que exigia o uso de vans para acessar o evento. Enquanto outros famosos pararam para atender os fãs, Sophie e Xamã não quiseram parar para conversar com a imprensa, nem tirar fotos.



