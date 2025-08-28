Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre Dado Dolabella e nega affair com Allan de Souza Lima Cantora revelou que tentou reatar com o ex, mas garantiu que nunca sofreu agressão Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/08/2025 - 10h25 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h29 ) twitter

Wanessa Camargo se pronunciou nas redes sociais após boatos de romance com Allan Souza Lima Reprodução/Instagram/@wanessa

A cantora Wanessa Camargo veio a público dizer que não está defendendo nem passando pano para o passado de Dado Dolabella, referindo-se ao histórico de agressões contra mulheres do ator.

Ela admitiu que estava tentando dar uma nova chance ao relacionamento com o cantor e reafirmou que ele nunca encostou um dedo nela, que não a agrediu em momento algum.

A cantora também fez questão de desmentir os rumores de que estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima, boato que andou circulando nos bastidores e nas redes sociais nos últimos dias.

