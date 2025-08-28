Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre Dado Dolabella e nega affair com Allan de Souza Lima
Cantora revelou que tentou reatar com o ex, mas garantiu que nunca sofreu agressão
A cantora Wanessa Camargo veio a público dizer que não está defendendo nem passando pano para o passado de Dado Dolabella, referindo-se ao histórico de agressões contra mulheres do ator.
Ela admitiu que estava tentando dar uma nova chance ao relacionamento com o cantor e reafirmou que ele nunca encostou um dedo nela, que não a agrediu em momento algum.
A cantora também fez questão de desmentir os rumores de que estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima, boato que andou circulando nos bastidores e nas redes sociais nos últimos dias.
