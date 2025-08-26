Saiba quem é Allan Souza Lima, apontado como novo amor de Wanessa Camargo Ator, que já se envolveu com Rafa Kalimann e Débora Nascimento, agora estaria vivendo affair com a cantora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Wanessa Camargo teria um novo amor, Allan Souza Lima, após polêmica com Dado Dolabella.

O ator e diretor tem 39 anos e é conhecido por seu trabalho em novelas e filmes, como Avenida Brasil e Aquarius.

Allan teve relacionamentos recentes com Rafa Kalimann e Débora Nascimento antes de se envolver com Wanessa.

Embora ainda não tenham confirmado o romance, rumores sobre o casal estão se espalhando nos bastidores do Dança dos Famosos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Allan Souza Lima estaria vivendo affair com Wanessa Camargo Reprodução/Instagram/@allansouzalima

Parece que o coração de Wanessa Camargo já tem um novo dono! Após mais uma polêmica envolvendo o ex-namorado Dado Dolabella, a cantora teria engatado um novo affair nos bastidores do Dança dos Famosos. 👀

O eleito da vez seria ninguém menos que o ator e diretor Allan Souza Lima, de 39 anos, segundo informações do Portal LeoDias. Os dois teriam se aproximado nos bastidores do programa.

Mas quem é Allan Souza Lima?

Allan não é novato na telinha. Natural de Recife, o artista tem uma longa trajetória no teatro e em produções de peso na TV e no cinema.

Ele já atuou em novelas como Avenida Brasil e Órfãos da Terra, além dos filmes Aquarius e A Menina que Matou os Pais. Um de seus trabalhos mais recentes foi na série Cangaço Novo, onde interpretou Ubaldo Vaqueiro.

Mas se na carreira ele já conquistou espaço, na vida amorosa o histórico também chama atenção! Em março de 2024, Allan assumiu o namoro com Rafa Kalimann, que durou cerca de oito meses.

Logo após o término, em dezembro, ele foi flagrado em clima de romance com Débora Nascimento durante as festas de pré-Réveillon na Bahia. O relacionamento com a atriz chegou ao fim por volta de abril ou maio deste ano.

Agora, o ator estaria se envolvendo com Wanessa, que recentemente voltou aos holofotes por conta das polêmicas com Dado e sua participação na Dança dos Famosos.

Até o momento, os dois não confirmaram o romance, mas os bastidores já estão fervendo! 🔥

