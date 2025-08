Rafa Kalimann é criticada após comprar cachorro de presente para Nattanzinho

Rafa Kalimann presenteou o namorado, o cantor Nattanzinho, com um cachorro da raça "salsichinha" antes mesmo de seu aniversário. A influenciadora digital disse que era o sonho do amado e, por isso, preparou uma bela surpresa. O que ela não esperava é que seria criticada na internet por não ter adotado o pet ao invés de comprar. “Animal não é presente”, escreveu um internauta.



