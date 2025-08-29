Zé Felipe é visto coladinho com cantora em Barretos e levanta suspeita de novo affair Cantor apareceu na garupa da moto elétrica de Duda Bertelli durante a Festa do Peão de Barretos e fãs já especulam romance Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h24 ) twitter

Zé Felipe e Duda Bertelli foram vistos juntos em Barretos Reprodução/Instagram

Zé Felipe tá soltinho na pista! Desde que anunciou o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor parece estar curtindo bem a nova fase... e chamou atenção ao aparecer bem à vontade com Duda Bertelli, na última quinta-feira (28), durante a Festa do Peão de Barretos. 🔥

O sertanejo foi visto na garupa da moto elétrica da cantora, que andava toda sorridente com o bonitão atrás. Claro que o flagra deu o que falar nas redes sociais e os fãs já começaram a especular: será que tem romance pintando aí?

Em entrevista rapidinha ao CapiTalks Podcast, Zé comentou a participação na gravação de um clipe com Clayton e Romário: “Foi só o ouro. Então, estou indo embora”, disse ele, misterioso, antes de sair com Duda.

Na web, os usuários não perdoaram: “De uns tempos para cá, ele anda curtindo tudo que essa moça posta. Estão juntos sim, e pronto. Vida que segue”, escreveu uma pessoa. “Está certo! Está solteiro e tem que aproveitar”, comentou outra. “Sabia que ele tava dando uns pega na Duda kkkk”, debochou uma terceira.

Será que temos um novo casal no pedaço? 👀

