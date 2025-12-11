Carros antigos esquecidos: Landau, Ômega, Gordini e Jaguar desafiam o tempo em obra abandonada

Ômega esquecido

Jovens adultos nos anos 1990 se lembram bem do Ômega, o sedã de luxo da Chevrolet que era vendido, entre outras versões, com motor 4.1 de 6 cilindros. Ainda dá para achar raridades como esta nas ruas, mas este aí da foto não deve circular tão cedo. Afinal, o dono não vende!

Raphael Hakime/R7