Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Garagem R7

Carros antigos esquecidos: Landau, Ômega, Gordini e Jaguar desafiam o tempo em obra abandonada

Garagem de prédio em construção abriga cerca de 20 'achados', um colírio para apaixonados e sonho para os colecionadores, expostos à chuva e ao sol há anos

Garagem R7|Do R7

  • Google News
  • Carros antigos abandonados Uma garagem de um prédio em construção, localizada em uma área nobre de Brasília, abriga verdadeiros "achados". Tem Ford Landau, Chevrolet Ômega, Fiat Tempra, Gordini, Jaguar, VW Santana, Espero... Tudo abandonado e exposto às intempéries do tempo, como chuva e sol Raphael Hakime/R7
  • Ford Landau esquecido Essa "banheirona" fez muito sucesso como a versão de luxo da montadora americana no começo dos anos 1980. Com motor V8 de quase 200 cavalos de potência, era lembrado pelo luxo, espaço e conforto que oferecia aos magnatas da época Raphael Hakime/R7
  • Interior do Landau Esse "achado" da foto está ainda em boas condições, apesar do tempo. Repare nos bancos em couro, os pedais alargados e o painel inteiriço que avança sobre espaço do passageiro Raphael Hakime/R7
  • Lateral do Landau O Landau tinha câmbio manual, mas também podia sair de fábrica automático com três velocidades. O porta-malas comporta até 500 litros. Parou de ser fabricado no Brasil em 1983 Raphael Hakime/R7
  • Jaguar abandonado Esse aí da foto está bastante detonado, mas ainda tem a elegância da marca britânica. Repare na placa, ainda amarela, dos anos 1980 e 1990 Raphael Hakime/R7
    Continua após a publicidade
  • Gordini. Lembra dele? Essa raridade aí da foto chegou no Brasil em 1962, sob licença da Renault. Com 855 cilindradas, tinha 40 cavalos de potência e chegava a até 130 km/h -- um 'míssil' para a época. Deixou de ser vendido em 1968, mas ainda habita a imaginação dos fãs de carros Raphael Hakime/R7
  • Ômega esquecido Jovens adultos nos anos 1990 se lembram bem do Ômega, o sedã de luxo da Chevrolet que era vendido, entre outras versões, com motor 4.1 de 6 cilindros. Ainda dá para achar raridades como esta nas ruas, mas este aí da foto não deve circular tão cedo. Afinal, o dono não vende! Raphael Hakime/R7
  • Mercedez-Bens abadonada Para completar a série de carros antigos esquecidos nesta garagem da capital federal, ainda tem esta Mercedez. E aí, você encararia uma restauração? Mesmo que sim, é a mesma situação dos demais carros: o blog apurou que o proprietário não tem interesse em vender nenhum dos exemplares Raphael Hakime/R7

    • Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.