Manutenção especial

Todos os carros que estão à venda são mantidos com ajuda da própria McLaren. A viúva de Mansour, Kathy Ojjeh, fez um desabafo conforme o diário britânico The Sun, que cita a publicação Motorsport.com: 'Conviver com essa coleção pessoal não é fácil. A McLaren significava muito para o Mansour"

Divulgação/tomhartleyjnr.com