Fernanda Torres vai a Veneza, na Itália, para ser jurada de festival de cinema
Atriz estava há um ano no mesmo evento para promover ‘Ainda Estou Aqui’, que também foi premiado na ocasião
Que honra! Fernanda Torres foi até Veneza, na Itália, para ser jurada de um festival de cinema. A atriz estava há um ano no mesmo evento para promover ‘Ainda Estou Aqui’, que também foi premiado na ocasião. Fernanda ainda brincou com o nome do filme e o retorno ao local neste ano. Assista ao vídeo!
