Fernanda Torres vai a Veneza, na Itália, para ser jurada de festival de cinema

Que honra! Fernanda Torres foi até Veneza, na Itália, para ser jurada de um festival de cinema. A atriz estava há um ano no mesmo evento para promover ‘Ainda Estou Aqui’, que também foi premiado na ocasião. Fernanda ainda brincou com o nome do filme e o retorno ao local neste ano. Assista ao vídeo!



