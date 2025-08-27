Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Fernanda Torres vai a Veneza, na Itália, para ser jurada de festival de cinema

Atriz estava há um ano no mesmo evento para promover ‘Ainda Estou Aqui’, que também foi premiado na ocasião

Keila Jimenez|Do R7

Que honra! Fernanda Torres foi até Veneza, na Itália, para ser jurada de um festival de cinema. A atriz estava há um ano no mesmo evento para promover ‘Ainda Estou Aqui’, que também foi premiado na ocasião. Fernanda ainda brincou com o nome do filme e o retorno ao local neste ano. Assista ao vídeo!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.