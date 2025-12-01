Zé Vaqueiro espera anúncio da esposa para confirmar separação nas redes sociais

Bem, amigos, terminou! A influenciadora Ingra Soares pegou os internautas de surpresa ao confirmar o fim do casamento com o cantor Zé Vaqueiro. A união durou seis anos e gerou dois filhos: Daniel, de 5 anos, e Arthur, que nasceu em 2023 e faleceu aos 11 meses, devido à síndrome de Patau. O cantor publicou o mesmo comunicado de término em suas redes sociais, mas só depois de Ingra divulgar o dela.

Ingra ainda escreveu que esse é um momento de muito sofrimento para os dois e pediu que os fãs respeitem o espaço do ex-casal, pois "os corações resolveram seguir caminhos distintos". Após as publicações do fim do casamento, os dois não tocaram mais no assunto.

aqui!