A vida já é difícil, mas nada que o ser humano não possa complicar ainda mais! Sol causa câncer, gema de ovo é veneno, leite dá alergia e industrializados são mais saudáveis... Será? Melhor Não Ler|Do R7 28/07/2025 - 19h51 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h51 )

"Água tem gosto ruim, melhor tomar um refri com adoçante", dizem os seres humanos... Freepik/Montagem R7

Eis que a carne vermelha oferece diversos benefícios para a saúde humana, mas uma vez que as pessoas não precisam mais sair para caçar e nem levar um dia inteiro para preparar uma refeição, os seres humanos preferem crer que “carne de planta” é mais saudável.

Aí, como fonte de proteína alternativa, temos o ovo – alimento mais completo da face da terra. Mas o ser humano também vê um problema gravíssimo: o ovo tem gema, uma verdadeira bomba relógio! Melhor não chegar perto e, se for o caso, comer só a clara.

Então, a natureza produz um líquido essencial, sem cor, sem cheiro e sem sabor para que ninguém reclame que não gosta da aparência, do gosto ou do cheiro. E o que faz o ser humano? Reclama que água não “desce” e que só toma refrigerante com gás e adoçante.

E quanto à vitamina D, concedida gratuitamente pelo Sol a qualquer um que se expuser à sua luz? O ser humano também tem um problema para essa solução: é melhor tomar uma cápsula caríssima porque “sol causa câncer”.

E à noite, quando chega a hora de simplesmente fechar os olhinhos e dormir, lá vem o ser humano dizer que podemos dormir a hora que quisermos e que, se o sono bater na hora errada, é só tomar café e energético.

Informações dos mesmos criadores da frase do momento: “margarina é melhor do que manteiga”.

