Atenção: se tomar café não dirija! Nova norma de monitoramento da Receita Federativa da República da Bananalândia coloca na mira motoristas de todo país Melhor Não Ler|Do R7 15/01/2025 - 18h25

Se tomar café não dirija!

Normas vêm, normas vão e o povo bananeiro tem que rebolar cada dia com mais gingado para se adequar a essa verdadeira montanha russa que é viver na Bananalândia. Então, para não perder o costume, segura essa nova regra de monitoramento para motorista de Norte a Sul.

A partir da próxima segunda-feira, o motorista que for pego dirigindo com traços de café no organismo ou até mesmo cheirando a café terá de explicar aos fiscais da Receita Federativa onde conseguiu dinheiro para comprar café e gasolina de uma vez só.

E há agravantes: se além de o motorista estar encafezado forem encontrados em seu veículo artigos como azeite extravirgem, óleo de cozinha, mais de 60 gramas de alho e carnes em geral, ele terá de prestar contas ao fisco.

