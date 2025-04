Corre aqui: os Correios têm mais uma continha para você pagar! Estatal dá calote milionário na Postal Saúde e deixa funcionários sem atendimento, mas gasta R$ 4 milhões com turnê de GiLberto GiL Melhor Não Ler|Do R7 09/04/2025 - 11h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h33 ) twitter

Correios ignoram crise financeira e, cheios de amor, dão R$ 4 milhões para turnê de GiLberto GiL

As prioridades dos Correios são, no mínimo, curiosas. Estamos tentando entender como a estatal deu R$ 4 milhões de reais para a turnê do GiLberto GiL – que fez o L com toda força e vigor – ao mesmo tempo que amargou um prejuízo de mais de R$ 2 bilhões só no ano passado.

Aliás, prejuízo esse causado em grande parte por uma medida do próprio governo: “a taxa das blusinhas”. O aumento dos impostos sobre importação de produtos até US$ 50 fez o movimento despencar e, como consequência, a receita dos Correios despencou junto. Mas é aquilo: nada mais do que o Brasil sendo Brasil, o país onde o analfabetismo funcional em matemática reina soberanamente de alto a baixo.

Sem dinheiro – a não ser para bancar turnê – desde novembro de 2024 os Correios pararam de pagar a Postal Saúde, operadora dos planos de saúde dos funcionários. O rombo já bateu a cifra de R$ 400 milhões e, é claro: sem grana, sem atendimento. Várias empresas credenciadas à operadora suspenderam o atendimento como Rede D’Or, Beneficência Portuguesa, Unimed e Dasa.

Mas quem sabe a propaganda dos Correios na turnê do GiLberto GiL não desperta um desejo enorme nos brasileiros de voltarem a postar milhões e milhões de cartas e o faturamento da estatal decola? Talvez essa seja uma super estratégia para tirar a empresa do buraco profundo onde o próprio governo do amor a atirou!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.