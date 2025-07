Da Brazucolândia para o mundo: país está exportando até “asa de rabo de galinha” e “bico de codorna” Joe Biden brazucolense divulga novos artigos de exportação, se empolga e recorre a expressão bozonarista Melhor Não Ler|Do R7 03/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bico de codorna é o novo produto de exportação brazucolense. Agora o PIB decola!

Se há uma coisa que não existe na Brazucolândia é o tédio! Por aqui, cada dia traz uma estupidez novidade mais estapafúrdia empolgante do que a outra. E, para a vergonha retumbante alegria esfuziante de todos os brazucolenses, eis que nosso Joe Biden, Janjo Dilmo da Silva, improvisou no discurso e mandou mais uma de suas pérolas:

“Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna!”

E de tão empolgado que estava, Janjo arrematou com algo que seus fiéis hipócritas súditos condenavam veementemente quando saía da boca de Bozonaro do ser inominável: um palavrão. E composto!

Mas é claro que, no caso de Dilmo, trata-se apenas de uma força de expressão, uma demonstração de que ele é um sujeito do povo, uma interjeição de entusiasmo, ( enquanto o outro era um tremendo boca-suja asqueroso que não podia usar tais termos) uma coisa até bem fofinha!

‌



Eis a transcrição do francês rebuscado do Biden brazucolense: “P*t@ m*rd*, cara!” Gente, o amor não é lindo demais?

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.