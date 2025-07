Governo não consegue bloquear celulares nas cadeias, mas quer criar sistema próprio de GPS Celulares correm soltos nos presídio, mas Brazucolândia diz que terá “soberania tecnológica” com sistema nacional de navegação Melhor Não Ler|Do R7 24/07/2025 - 15h29 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h29 ) twitter

GPS brazucolense vai usar o mapa invertido ou aquele que o IBGE inverteu Paraná e Santa Catarina? Portal N10

Se há uma coisa líquida e certa na Brazucolândia é que, de tédio, jamais morreremos. Eis a situação do país que todo brazucolense conhece muito bem:

Regiões Norte e Nordeste ainda enfrentam falta de linhas telefônicas básicas e têm acesso à internet semelhante aos países da África Subsaariana.

Governos que mal investe em pesquisa e com universidades públicas que mais parecem antros ideológicos formadores de mi-mi-militantes.

Jamais implementou uma tecnologia capaz de rastrear e bloquear o sinal de celulares nas cadeias.

‌



Mas como nada disso é problema, o governo estuda a criação de um sistema nacional de navegação por satélite que, dizem, seria uma alternativa ao GPS americano.

A medida seria para garantia e “soberania tecnológica” da Brazucolândia, que deixaria de depender dos Estados Unidos.

‌



O que é certo é que serão criados comitês – provavelmente pagos a peso de ouro (e mais os penduricalhos de sempre) – para entregar um relatório como se fôssemos a Suíça, e que, se um dia vier a sair do papel, seja realizado sob o famoso Selo Burundi de Qualidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.