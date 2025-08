“Kit pobre” com picanha, roupa boa e viagem de avião envelheceu mal Soltaram a mão da porta-voz do governo brazucolense que divulgou o “kit pobre” que nunca chegou às mãos do pobre Melhor Não Ler|Do R7 05/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h18 ) twitter

Cadê o kit pobre? Portal N10

No final de 2022, quando o velho governo foi eleito na Brazucolândia pela quinta vez, a porta-voz-estilo-líder-de-torcida usou seu espaço na televisão para divulgar o que ficou conhecido como “kit pobre”, em tom de comemoração.

Enquanto apontava para um telão mostrando a alta de 4,94% nas ações de uma rede de supermercado atacadista, ela fez a primeira promessa: “Você vai voltar a comer picanha! Vo-cê vai vol-tar a co-mer pi-ca-nhaaaa!”

Na sequência, apontando a alta de 6,41% nas ações de uma rede de moda varejista, ela fez a segunda: “O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, o pobre gosta de coisa boa.”

Finalizando o kit, ela faz a terceira promessa apontando para a alta de 7,80% nas ações de uma rede agências de viagem: “Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária!”

‌



Para arrematar, ela gesticula como se estivesse falando para bebês de 10 meses de idade (e que ainda não desenvolveram a habilidade da linguagem) e solta: “De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito.”

A questão é que o velhíssimo “novo” governo fez tanta estripulia na economia que as ações daqueles grupos despencaram para baixas de 69,26%, 45,55% e 66,5% respectivamente. E mais: ninguém entregou o tal kit com picanha, roupa boa e passagem de avião a preço de viagem rodoviária na mão do pobre. Falando em mão, soltaram até a mão da líder de torcida que, desempregada, está atualizando o currículo para distribuir por aí!

‌



“Um político divide os seres humanos em duas partes: instrumentos e inimigos.” – Friedrich Nietzsche

