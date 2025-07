Presidente da Brazucolândia anda criticando todo mundo, inclusive ele mesmo! Recentemente Janjo meteu bronca em si mesmo por não ter batizado gasolina antes Melhor Não Ler|Do R7 03/07/2025 - 02h13 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h13 ) twitter

Dilminha e Janjo, presidentes da Brazucolândia há 10 e 15 anos, respectivamente Ricardo Stuckert/PR

Em um momento de plena felicidade, Janjo abriu seu coração repleto de amor por ele mesmo, dizendo: “Ando muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo na Brazucolândia, que estão acontecendo no governo”. No caso, no governo dele.

Mas Janjo ama tanto o som da própria voz que se empolga e segue proferindo mais palavras de puro júbilo: “Fiquei muito feliz quando a gente conseguiu aprovar, na semana passada, 30% de etanol na gasolina, e 15% de etanol [no biodiesel].”

Porém, o coraçãozinho de Janjo também anda cheio de críticas e ataques àqueles que não cuidam da Brazucolândia como deveriam. Sendo assim, ele segue seu discurso:

“Isso poderia ter sido feito há 10 anos atrás! Isso poderia ter sido feito há 15 anos atrás! Não foi feito porque tem pouquíssima gente que ganha as eleições nesse país, que pensa no país!”

Janjo só esqueceu que 10 anos atrás, a presidenta era sua grande companheira Dilminha Coração Valente, e que, 15 anos atrás, o presidente era ele mesmo...

