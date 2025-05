Presidente do IBGF é vencedor do Prêmio Devaneios Criativos 2025 Instituto Brazucolense de Geração de Fantasias (IBGF) está em festa pelo mais novo título conquistado Melhor Não Ler|Do R7 09/05/2025 - 18h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 18h52 ) twitter

O novo mapa-múndi divulgado pelo presidente do IBGF que deixou o planeta de ponta-cabeça

Imagine uma pessoa receber a missão de levar um país inteiro a ignorar o que vê, ouve e vive todo santo dia, e passar a crer que, embora tudo vá mal, tudo está bem...

Para alguns, essa seria uma missão impossível, mas não para o presidente do Instituto Brazucolense de Geração de Fantasias, o IBGF.

Por meio de suas estatísticas criativas ele conseguiu a proeza de dizer aos brazucolenses – que mal têm dinheiro para comer e estão com os salários dos próximos 24 meses comprometidos com dívidas – que a população atingiu o maior nível de renda da história. E como se isso fosse pouco, há quem esteja comemorando.

Porém, os feitos do mandachuva do IBGF não se limitam à engenharia numerológica. Em menos de dois anos, ele já fez coisas que deixou o mundo de ponta-cabeça. Mesmo. Deixemos que o próprio explique:

‌



“O IBGF lançou um novo mapa-múndi com a Brazucolândia no centro, contendo o Sul na parte superior do mapa, também identificado por mapa invertido. A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança da Brazucolândia em importantes fóruns internacionais como no Trics e Medosul e na realização da COPO30 em 2025”, publicou o presidente.

E foi essa publicação que lhe rendeu o primeiríssimo lugar no Prêmio Devaneios Criativos 2025, afinal o mapa de ponta-cabeça é uma reparação histórica e símbolo de justiça cartográfica!

‌



É claro que a oposição tentou tirar o brilho da genialidade do nosso número 1, dizendo que é óbvio que se a Brazucolândia estivesse no centro no mundo ele estaria de cabeça para baixo. E ainda lembraram que no Atlas Geográfico Escolar de 2024, o IBGF inverteu os períodos geológicos Jurássico e Cretáceo e inventou uma separação de continentes totalmente equivocada.

Embora a função do IBGF seja gerar fantasias, eles acabaram reconhecendo os erros no Atlas e soltaram uma errata. O mundo é muito injusto mesmo! Por que podar a criatividade das pessoas dessa forma tratando a inventividade como erro? Enfim...

‌



Mas o bom é que nenhuma crítica, por mais verdadeira que fosse, conseguiu estragar as comemorações. Tanto é que, dois dias após a divulgação no tal mapa-múndi onde cada um se identifica com a cartografia que quiser, eis que o “presida” publica esta frase cheia de criatividade gramatical: “Para saber onde se desejas ir é preciso saber onde se estás”.

Nós sabemos onde estamos, presidente. Só não sabemos ainda onde é que isso tudo vai parar...

