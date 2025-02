Professor se vinga de estudante lacradora sem perder a categoria Para disciplinar aluna sem noção, docente usa criatividade para manter ordem em sala de aula Melhor Não Ler|Do R7 18/02/2025 - 17h19 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h19 ) twitter

Professor recorre à criatividade para manter ordem em sala de aula (sem correr risco de ser demitido)

Depois de enfrentar um engarrafamento tremendo, rezando o caminho todo para a gasolina do carro ano 2012 não acabar, o professor de matemática chega à sala de aula do segundo ano do ensino médio e percebe que a aluna mais “lacradora” da turma está especialmente com a corda toda.

Para ela, cada explicação é “escada” para uma piada e quando o professor pergunta se alguém tem alguma dúvida, ela o enche de perguntas, porém, nenhuma tem a ver com a matéria.

Para seguir com a aula, o professor a coloca para fora da classe, mas eis que ela tira uma carta da manga: “Você não pode fazer isso, eu pago o seu salário!” Sendo assim, o professor monta rapidamente a seguinte equação:

Valor do seu salário dividido pela quantidade de classes em que leciona, dividido pela quantidade de alunos por classe, dividido pela quantidade de horas que ele dá aula para a aluna lacradora por mês. Resultado: um real e trinta e cinco centavos. O professor “devolve” o valor por pix e a coloca para fora da sala. Fim.

Esta crônica é uma ficção, mas poderia não ser.

