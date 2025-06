Sorria, você acaba de ser promovido a “dono de cobertura”! Todo brazucolense será tratado como “dono de cobertura”, mas só na hora de pagar o “condomínio” Melhor Não Ler|Do R7 13/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pegue a sua cobertura, brazucolense! Ou melhor, pague pela cobertura dos outros! Divulgação/MBRAS

A Brazucolândia está em festa! O ministro Ferdinando Taxxad, que estudou economia por nada mais do que sessenta dias – apenas para “passar na prova”, como ele mesmo fez questão de dizer – acaba de promover os brazucolenses a “donos de cobertura”.

Mas não confunda: não é que a população ganhou uma cobertura de presente, longe disso. Até porque, quem moraria nos andares de baixo se todos morassem em cima, não é mesmo? O que acontece é que, nas palavras de Taxxad, todos pagarão “um pouco mais de condomínio”, já que moram no local mais privilegiado do prédio. A brilhante analogia significa que todos que vivem na Brazucolândia são privilegiados, logo, todos pagarão mais impostos.

A líder de torcida de Taxxad, Vivian Almeirão, foi a público dizer que “aumento de imposto nem sempre é ruim”, mas como a explicação dela não faz o menor sentido é tão profunda e filosófica, não tivemos estômago intelecto suficiente para citá-la em nossa humilde coluninha.

O que importa, caro brazucolense, é que mesmo não morando em cobertura, o seu condomínio vai subir. De novo!

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.