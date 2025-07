Velocidade das modinhas preocupa: como faz para se “desatualizar”? Bebê reborn, livro de colorir, canetas “touch”, morango do amor, sobrancelha arrepiada, unha decorada. Qual será a próxima? Melhor Não Ler|Do R7 23/07/2025 - 18h40 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h44 ) twitter

É glow, é glitter, é tendência! Até não ser mais...

Você entra nas redes sociais e se depara com um mundo de postagens aleatórias repletas de modinhas que, enquanto tenta entender as dez primeiras, já surgem outras vinte.

A influenciadora diz que você precisa relaxar tomando um banho premium, enquanto o difusor de ambiente exala o aroma do óleo essencial de lavanda. Oh, não... Espere! Suma com essa lavanda porque agora o negócio é chá branco, que tem cheiro de “casa de rica”.

Depois, você precisa colocar a tiara de pelúcia que “todo mundo tem” e fazer aquele skin care com produtinhos que vêm num pote do tamanho de um dedal e que vão durar bem menos do que os seis meses que você vai levar para pagar aquilo tudo. Mas tudo bem, afinal, daqui a pouco os “queridinhos” da sua pele serão outros mesmo...

E não esqueça de pentear as sobrancelhas deixando bem arrepiadas e passar mais uma demão de esmalte glow effect nas unhas. Aproveite e decore com muito glitter para ficar fofo. Enquanto espera secar, poste um photo dump como se estivesse lendo ou meditando (mas é lógico que você não precisa fazer nem uma coisa nem outra).

‌



Como a influencer da felicidade disse que você precisa de um self moment terapêutico, mergulhe na onda do coloring book. Mas calma aí! Para criar “conteúdo” que renda reels, carrossel e mais uns três stories, você precisa do “kit luxo”: dois bobo books e 120 canetas touch (aquelas que vêm num estojo preto que apareceu umas quatrocentas e setenta vezes nas últimas semanas). Falando nisso, corre porque essa nostalgicvibes vai sumir já já e você vai perder o hype. Se rolar um estresse por conta da pressão, zero problema! É só pintar aquilo tudo que logo passa. Ou não.

Postar sim, comer jamais... Foco na dieta Whole 30, bebê! Portal N10

É claro que toda essa atividade tarde da noite dá uma tremenda fome, mas nada de pratinho sem graça porque você precisa de engajamento! A onda agora é postar fotinho comendo morango do amor com a legenda: “hoje pode!” E se postar vídeo, não esqueça das falas de lei: “Genteeeee, é muito melhor do que imagineeeeei! E essa texturaaaa? E esse brilho extraaaa? Me fala se dá pra parar de comer?” Mas... é claro que você não vai comer porque isso tem um zilhão de calorias e você não pode quebrar sua dieta Whole30. E nas redes, seja sempre você mesma! Desde que não fale em bebê reborn, pistache e decoração de limão siciliano, porque isso tudo é passado...

‌



Na era da informação, luxo mesmo é viver desatualizado.

