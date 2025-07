Lupa e The Mönic lançam “Pressa” e sinalizam que o rock nacional, enfim, começa a se organizar Colaboração entre duas bandas autossuficientes revela um som que une melodia, força e visão de futuro para a cena alternativa Musikorama|Rodrigo d’SalesOpens in new window 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lupa e The Mönic parceria que reforça o movimento de bandas independentes que dominam todas as etapas da própria carreira Reprodução/YouTube/@LupaOficial

Duas bandas que vêm se destacando no novo cenário do rock independente brasileiro decidiram se juntar — e o resultado, felizmente, não é um mero feat. “Pressa”, novo single lançado por Lupa e The Mönic, é uma música que sintetiza a temperatura do momento: o rock está fervendo, ganhando forma, e prestes a explodir pra fora da bolha.

De um lado, The Mönic, banda que já pode ser chamada de veterana da nova geração: excursionaram por países da América do Sul, tocaram em palcos grandes, e seguem com consistência em sua sonoridade crua, direta e pulsante. Do outro, a Lupa, que vem se firmando como uma banda com visão empresarial rara no circuito. Elas compõem, gravam, têm uma audiência sólida e entendem bem a relação entre conceito artístico, imagem e presença digital.

Ambas são bandas autossuficientes. E quando duas bandas que sabem exatamente quem são decidem trabalhar juntas, a chance de sair algo interessante é grande. Mas “Pressa” foi além disso: é uma música realmente boa.

O trio brasiliense Lupa une criatividade e autogestão como trunfos da sua jornada Bruno Cavalcanti

A faixa surpreende porque tira a The Mönic da sua zona de conforto. A Lupa trouxe um lado mais melódico, mais leve — sem tirar a força. E a vocalista Dani Buarque, da The Mönic, mesmo trazendo uma voz mais limpa do que de costume, manteve sua aspereza de um jeito cirúrgico. Ao invés de destoar, ela entra como um tempero, um contraste que valoriza ainda mais a canção.

‌



As estrofes são bem resolvidas, o clima é alto astral sem ser superficial, e o refrão tem aquele tipo de encaixe rítmico que fisga logo de cara. Aquelas notas sentimentais que batem certinho no coração. A canção gruda não por truque de algoritmo, mas por ser uma composição sólida mesmo.

Um outro ponto interessante é que esse som, do jeito que foi concebido, não representa apenas as duas bandas. Ele traduz uma cena inteira em ebulição. Quando ouço “Pressa”, penso em como esse single pode abrir caminho para o ouvinte descobrir outras bandas que vêm fazendo um trabalho sólido na cena alternativa — nomes como SOMAê, Zander, Molho Negro, Curinga Roque, Ciça Moreira, Dupoint... Gente que está construindo catálogo, pegando estrada e aprendendo a fazer a coisa acontecer com consistência. Todos ganham quando uma faixa como essa é lançada.

‌



Por quê? Porque “Pressa” tem o potencial de atravessar bolhas. De chamar atenção de quem ainda está se descobrindo fã de rock. De atrair quem curte um som mais indie, mais pop ou até mais pesado. Tem o rock feito por homens, o rock feito por mulheres, o rock feito pelos dois. Tem melodia, tem aspereza, tem groove, tem respiro. É plural, generoso e, ainda assim, tem identidade.

The Mônic pavimenta seu caminho na cena alternativa com parcerias estratégicas e presença em grandes festivais ANNE GODONEO

Essa música me chamou a atenção porque parece ser uma síntese do que o novo rock brasileiro pode se tornar: uma cena com bandas que sabem o que estão fazendo, com som bom, e com profissionalismo o bastante pra chegar longe. A panela já está pegando pressão — e essa tampa vai estourar a qualquer momento.

‌



“Pressa” já está disponível em todas as plataformas de streaming e também ganhou um lyric video no YouTube — vale assistir.

