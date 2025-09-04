Revival da Fake Number reúne multidão no Allianz Parque às 11h pelo I Wanna Be Tour Apresentação em São Paulo mostrou a força afetiva da banda, mobilizou milhares de fãs em horário incomum e reforçou o espaço do emo no mercado atual. Musikorama|Rodrigo d’SalesOpens in new window 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Fake Number leva multidão ao Allianz Parque em show de reencontro Mavinho Acoroni – 30.08.2025

São Paulo – 30 de agosto de 2025 – A Fake Number reuniu uma multidão no Allianz Parque em sua volta aos palcos pelo festival I Wanna Be Tour. Mesmo em um horário incomum, às 11h da manhã, o público compareceu em peso e cantou em coro os sucessos que marcaram a trajetória da banda.

A performance reuniu integrantes de diferentes fases do grupo, em sintonia notável. Elektra, visivelmente emotiva, conduziu o espetáculo com intensidade. Em alguns momentos, parava de cantar e contemplava o coro que ecoava pelo estádio. Sua presença foi marcada por seu carisma e discursos de caráter pessoal e ativista — destacando, inclusive, a necessidade de maior presença feminina na indústria musical. Mark Acoroni, em plena energia, tornou-se figura de catarse coletiva. Entre saltos e gritos condizentes com sua vibe punk rock, acenava ao público emocionado com a receptividade. Tony Felix mostrou multitalento, revezando entre bateria, percussão e teclados, sempre com seu ar “good vibes” e sorrisos. Pinguim celebrou cada resposta do público e mostrou estar em dia com suas seis cordas. André Mattera reafirmou solidez e maturidade nas baquetas. Gah percorreu o palco em interação constante com os colegas, o que sempre animava o público. Já Marcus Maia, ao inovar assumindo a terceira guitarra, reforçou o peso harmônico com arranjos bem encaixados. O repertório contemplou os três álbuns e encontrou em "Platônico" o seu ápice: o público inteiro cantando em uníssono, a cappella, em um dos momentos mais marcantes da apresentação.

O revival da Fake Number acontece em um contexto mais amplo: o retorno do emo como fenômeno de mercado. A geração que lotava casas de shows nos anos 2000 amadureceu, hoje tem poder aquisitivo e busca reviver experiências que marcaram a juventude. Esse movimento explica não só o sucesso do I Wanna Be Tour, como também a dimensão da recente turnê de reunião do NX Zero, que arrastou multidões pelo país. Mesmo após 11 anos de hiato e sem que nenhum de seus membros tenha seguido carreira solo como artista de massa, a Fake Number mostrou poder de mobilização: milhares de pessoas tomaram café da manhã no estádio para assistir ao revival. A banda lançou um merchandising comemorativo, reforçando a viabilidade comercial do legado. Mas, mais do que uma oportunidade de receita, o que se viu no Allianz foi a comprovação de que a memória afetiva do público pela banda ainda pulsa com força.

O desafio do amanhã

Naturalmente, surgem expectativas por uma continuidade desse reencontro. Os fãs expressam nas redes a vontade de ver uma turnê completa ou até mesmo novos materiais lançados pela banda. A vocalista Elektra, no entanto, construiu sua vida fora do Brasil, e qualquer decisão nesse sentido exigirá cuidado e consenso entre os integrantes. É um equilíbrio delicado atender ao clamor do público sem abrir mão das escolhas pessoais que cada músico fez ao longo dos anos.

O que fica é a certeza de que o emo voltou ao hall da conversa cultural e mercadológica. O entusiasmo dos fãs e a entrega da banda mostram que a Fake Number não é apenas parte de um passado guardado, mas um nome com potencial para dialogar com o presente.

Se esse revival se transformará em projeto duradouro ou ficará restrito a esse momento pontual, só o tempo dirá. Por ora, a energia vivida no Allianz Parque já é, por si só, um marco de que o legado segue vivo e capaz de emocionar multidões.

