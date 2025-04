CCXP anuncia primeiros artistas das HQs para 2025 Artists’ Alley é um dos setores mais visitados do evento, confira o que já sabemos sobre a edição deste ano Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 01/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h48 ) twitter

Batman por Nick Dragotta Batman por Nick Dragotta

A CCXP 2025 acontece entre os dias 4 e 7 de dezembro, mas a venda de ingressos começa em breve. Por isso, alguns artistas que estarão no Artists’ Alley, a área reservada para os quadrinistas, já começaram a ser anunciados. A expectativa é que cerca de 400 artistas do Brasil e do exterior estejam presentes no evento deste ano.

Entre os nomes já revelados estão os quadrinistas Nick Dragotta e Frank Martin, é a dupla criativa do título Absolute Batman da DC Comics. O quadrinho é um sucesso de vendas nos Estados Unidos e vai chegar ao Brasil em breve, pela Editora Panini.

A italiana Sara Pichelli de Ultimate Spider-Man, Guardiões da Galáxia e Feiticeira Escarlate também tem presença confirmada. Hoje, foi anunciado John Timms, responsável pela atual fase do Aquaman.

Já Phil Hester, que também estará no Brasil, é responsável por histórias marcantes do Arqueiro Verde, Monstro do Pântano e Flash. Recentemente lançou Gotham City Ano Um, obra indicada ao Eisner, o Oscar dos quadrinhos.

Ingressos para a CCXP25

De 31 de março a 7 de abril, clientes Banco do Brasil Ourocard Visa terão acesso à pré-venda com 10% de desconto cumulativo em todos os ingressos, incluindo ingresso social e meia-entrada. A venda geral começa em 9 de abril no site oficial do evento:

https://www.ccxp.com.br/ingressos/

Confira os preços do 1º lote:

Preços CCXP25 divulgação

