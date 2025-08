Confira as novidades da Brasil Game Show para 2025 Evento acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 05/08/2025 - 17h46 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h46 ) twitter

BGS 2024 foto por Birth Filmes

A Brasil Game Show (BGS) de 2025 terá diversas mudanças em relação ao evento do ano passado. Entre as novidades, um novo endereço. De 9 a 12 de outubro, jogadores e fãs de jogos eletrônicos terão um encontro especial no Distrito Anhembi, o mais novo e mais moderno centro de eventos de São Paulo. São cinco pavilhões climatizados.

“A mudança tem como principal objetivo oferecer uma experiência ainda mais marcante para os visitantes. O Distrito Anhembi tem espaços amplos, que permitem às empresas construírem seus estandes com projetos ainda mais incríveis, e que oferecem ao público mais conforto devido à estrutura moderna do pavilhão”, explica Marcelo Tavares, criador e CEO da BGS.

Convidado de honra

‌



Hideo Kojima, considerado o grande mestre da indústria divulgação BGS

O principal nome da indústria de jogos eletrônicos virá ao Brasil. A BGS anunciou também a participação do lendário Hideo Kojima. Considerado o maior mestre em sua arte, o renomado diretor, designer, roteirista e produtor japonês retorna ao maior evento de games da América Latina após oito anos, com grandes expectativas. Além de promover seu jogo Death Stranding 2: On the Beach, o convidado especial irá cumprir uma ampla agenda de atividades com os visitantes nos dias 11 e 12 de outubro. Entre elas, estão sessões de Meet & Greet, painéis da feira e presença no júri do BGS Cosplay.

‌



Nova iniciativa

‌



BGS 2024 foto por Birth Filmes

A BGS Educação, nova atração, estará localizada próxima à tradicional Área Indie, onde ficam os estúdios independentes, e tem como objetivo ser uma ponte entre instituições de ensino e os futuros profissionais da indústria de games.

A BGS Educação tem como foco os jovens gamers que sonham em transformar sua paixão em carreira, e poderá abrigar universidades, escolas técnicas e cursos especializados, incentivando a formação de novos desenvolvedores, designers, programadores e outros talentos fundamentais ao ecossistema de jogos eletrônicos.

Atrações

BGS 2024 foto por Birth Filmes

O espetáculo musical PlayStation™ The Concert terá duas apresentações exclusivas nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal do evento, que será realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo. Os visitantes terão uma oportunidade única de assistir aos shows, pela primeira vez na América Latina, da aguardada turnê mundial que celebra as trilhas sonoras mais emblemáticas do universo PlayStation.

A atração oferece aos fãs uma experiência ao vivo revolucionária, celebrando músicas icônicas dos títulos mais lendários de PlayStation. Com performances dinâmicas, visuais de ponta e produção imersiva, o evento redefine o significado de vivenciar músicas de videogame ao vivo.

O PlayStation™ The Concert leva os fãs a uma jornada pelos mundos lendários de God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, entre outros. Na Brasil Game Show 2025, a turnê faz sua estreia na América Latina, reforçando a tradição do evento de proporcionar entretenimento inesquecível para os fãs da região.

Serviço

Os interessados em participar da 16ª edição da BGS já podem adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento.

Quando: de 9 a 12 de outubro (o primeiro dia é exclusivo para imprensa, empresas e detentores dos passaportes Premium e Box)

Onde: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

