Conheça “A Fúria das Chamas”, livro sobre a busca pela libertação de dragões A publicação da Editora Plataforma21 chega em breve para os leitores do Brasil Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 11/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa do livro Fear the Flames divulgação

Com ritmo envolvente, personagens complexos e uma ambientação rica da alta fantasia, este lançamento mergulha o leitor em um universo onde o poder se conquista com sangue e o amor pode ser mais perigoso que a guerra. Repleta de momentos de ação, diálogos afiados e erotismo, a narrativa aborda temas como vingança, lealdade, traições, busca por justiça, traumas familiares e conflitos políticos. A autora também não poupa passagens de violência física e psicológica, mas trata isso com responsabilidade e foco no empoderamento de Elowen, uma mulher disposta a tudo para proteger e libertar aqueles que ama. Encontre o livro em pré-venda aqui.

Capa do livro: A fúria das chamas divulgação

Olivia Rose Darling entrega um romance arrebatador entre aliados relutantes que se apaixonam em meio ao caos. Uma prova de que as relações mais importantes são aquelas construídas com os companheiros de batalha, e nem sempre pelos laços sanguíneos. Este é o primeiro volume da duologia Fear the Flames, que chega para os leitores brasileiros pela Editora Plataforma21 em edição especial.

Sobre o livro

No reino de Imirath, dragões não eram vistos desde os tempos em que os deuses caminhavam entre os mortais. Até que cinco ovos considerados fósseis eclodem diante da princesa Elowen Atarah, selando um vínculo mágico e inquebrável entre ela e as criaturas. Temeroso pelo novo poder da filha, o rei tenta destruir essa conexão, mas provoca a morte da rainha e condena a garota ao cativeiro. Aprisionada por anos no castelo, longe dos dragões, ela é resgatada em uma fuga ousada. Agora adulta, está pronta para voltar e se vingar de quem a feriu.

‌



Escrito pela autora best-seller Olivia Rose Darling, A Fúria das Chamas traz uma história de coragem e redenção. Nesta romantasia, Elowen retorna a Imirath determinada a derrotar o próprio pai, resgatar os dragões que considera sua verdadeira família e salvar seu povo da fome. Para isso, a protagonista se vê obrigada a unir forças com Cayden Veles, comandante do reino de Vareveth e homem mais intimidador do continente. Mas o que começa como uma aliança estratégica se transforma lentamente em um relacionamento intenso, cheio de tensão e envolvimento emocional, com cenas hot e química de tirar o fôlego.

Acho que o amor nem sempre se mostra deixando a pessoa amada ir embora; às vezes se revela a seguindo até os confins do mundo, por mais traiçoeira que possa ser a jornada.

‌



(A Fúria das Chamas, p. 304)

Ficha técnica:

‌



Título: A Fúria das Chamas

Título original: Fear the Flames

Autora: Olivia Rose Darling

Editora/selo: Plataforma21

ISBN do livro físico: 978-65-5008-052-5

ISBN do e-book: 978-65-5008-053-2

Edição/ano: 1ª/2025

Gênero: Romantasia

Público-alvo: A partir de 18 anos

Número de páginas: 284

Preço: R$ 89,90

Sobre a autora

Olivia Rose Darling divulgação

Olivia Rose Darling passou a infância entre Nova York e Manchester, nos Estados Unidos. Desde pequena, desenvolveu uma paixão pela escrita - estava sempre rabiscando poemas e contos em todos os lugares, desde guardanapos a cadernos escolares. Olivia se formou em Inglês com especialização em Escrita Criativa na Pace University. O Senhor dos Anéis, sua série de filmes favorita na juventude, despertou sua obsessão por fantasia. Tornar-se autora e ter uma vida repleta de palavras e magia sempre foi seu sonho. A Fúria das Chamas, seu romance de estreia, é a realização desse desejo.

Sobre a editora

A Plataforma21 é o resultado do carinho da VR Editora pelos jovens leitores. E tudo começou com a publicação do best-seller Maze Runner. São 8 anos oferecendo o que há de melhor em aventura, romance, fantasia e cultura pop na literatura de entretenimento.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp