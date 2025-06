Plataforma libera animes de graça para celebrar o Dia dos Namorados Crunchyroll oferece durante todo o mês de junho 20 animes que têm o romance como tema principal Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 12/06/2025 - 11h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h59 ) twitter

A Sign Of Affection divulgação

Entre as opções disponíveis gratuitamente, destacam-se sucessos como: A Sign of Affection, indicado ao Crunchyroll Anime Awards na categoria de melhor anime de romance, e Tomo-chan Is a Girl!, vencedor do Next Manga Awards como melhor web mangá.

Juntam-se a eles a comédia romântica Kaguya-sama: Love Is War e Horimiya, que acompanha a relação da popular Hori e do melancólico Miyamura. Além disso, os fãs poderão assistir ao drama romântico de Yoshino em Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii, ou então ficar de coração quentinho com os charmosos Fruits Basket e Skip and Loafer.

An Archdemons Dilemma divulgação

Seguindo a temática do mês, as séries simulcast com o Japão apresentam: The Apothecary Diaries (com a 1ª temporada grátis), Kowloon Generic Romance (com 3 episódios grátis) e The Gorilla’s God Go-To Girl (com 3 episódios grátis). Exclusivo para assinantes está também o simulcast de Can a Boy-Girl Friendship Survive?.

Entre os dias 09 e 13 de junho, o site da Crunchyroll Brasil também oferecerá aos assinantes coleções sobre amor e amizade, com sugestões adicionais de séries que vão manter o clima de romance no ar.

