Toei Animation e Crunchyroll disponibilizam hoje dublagem em português de Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima divulgação

A Toei Animation e a Crunchyroll, o destino final para os fãs de anime, anunciaram que a dublagem em português brasileiro de Dragon Ball Daima estará disponível a partir de hoje. Todos os 20 episódios da aventura mais recente da saga criada por Akira Toriyama estarão atualizados.

O elenco de dublagem conta com vozes já conhecidas pelos fãs, com Úrsula Bezerra como Goku (Mini), Patt Souza como Dra. Arinsu, Marcelo Salsicha como Gomah e Ítalo Luiz como Glorio.

Dragon Ball Daima divulgação

Os fãs brasileiros podem ainda aproveitar outras séries da franquia Dragon Ball na Crunchyroll, incluindo a coleção completa de episódios de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball GT (dublados e legendados em português do Brasil) e também Dragon Ball Super (legendado).

A Crunchyroll também tem no catálogo os filmes de Dragon Ball - incluindo o mais recente Dragon Ball Super: SUPER HERO e outros sucessos, também disponíveis com legendas e dublagem em português do Brasil.

Comece agora sua aventura no universo Dragon Ball na Crunchyroll.

Última participação de Toriyama

Akira Toryama morrem em março de 2024 divulgação

Em Dragon Ball Daima, Akira Toriyama teve participação ativa: ele criou a história original, os designs dos personagens e supervisionou a produção. Foi um envolvimento mais direto do que em outras obras recentes da franquia. O episódio final, intitulado “Zenkai”, foi exibido no aniversário de um ano da morte de Toriyama (1º de março de 2024), servindo como uma homenagem simbólica e marcando o encerramento de sua participação direta na saga.

Sobre a série

Dragon Ball Daima divulgação

Dragon Ball Daima foi revelado ao mundo em outubro passado, recebendo aplausos estrondosos no Painel Especial de Dragon Ball durante a New York Comic Con 2023. Esta nova série episódica celebra o nascimento do fenômeno global Dragon Ball, comemorando o 40º aniversário do mangá original criado por Akira Toriyama. A primeira edição foi lançada em 1984 no Weekly Shonen Jump, da Shueisha, e desde então vendeu impressionantes 260 milhões de cópias em todo o mundo e continua aumentando.

Sobre Dragon Ball

Goku Dragon Balll Super O Vício - Animes/O Vício - Animes

Produzida pela Toei Animation, a franquia de anime Dragon Ball alcançou um tremendo sucesso global - conquistando seu lugar na cultura pop mainstream e ostentando uma base de fãs multigeracional. Com a adição de Dragon Ball Daima, a franquia agora abrange seis séries episódicas, incluindo Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball Super, e 21 longas-metragens, bem como vários jogos para celular e videogames, jogo de cartas colecionáveis e um catálogo cada vez maior de produtos licenciados e entretenimento localizado.

