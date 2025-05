Bolo Brevidade de Maizena Aprenda a fazer o famoso Bolo Brevidade de Maizena, também conhecido como bolo de maisena simples, leve e perfeito para o café. Receita... Receita de Vovó|Do R7 06/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h47 ) twitter

Bolo Brevidade de Maizena Receita de Vovó - R7 Receitas

Porções: 8

Tempo de Preparo: 45 min

Ingredientes

4 ovos (claras e gemas separadas)2 xícaras de açúcar2 xícaras de Maizena (amido de milho)1 colher (chá) de fermento em póManteiga ou margarina para untar a formaSubstituições caso falte algum ingrediente:Ovos: pode usar 3 colheres de sopa de aquafaba para cada ovo (não fica idêntico, mas substitui em caso de emergência)Açúcar: pode substituir por açúcar demerara ou açúcar de coco (o sabor mudará um pouco)Maizena: pode tentar usar fécula de batata, mas o resultado não será tão leve quanto com MaizenaFermento em pó: pode usar 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio com algumas gotas de limão para ativar

Modo de Fazer

Comece separando as claras das gemas dos ovos. Em uma tigela grande, bata as claras em neve até que fiquem bem firmes. Reserve.Em outra tigela, bata as gemas com o açúcar até formar um creme claro e fofinho. Isso vai garantir que o Bolo Brevidade de Maizena fique leve.Acrescente a Maizena aos poucos, misturando delicadamente ao creme de gemas e açúcar. A massa deve ficar bem homogênea.Adicione o fermento em pó e mexa suavemente.Incorpore as claras em neve à massa, mexendo com delicadeza, de baixo para cima, para não perder o ar incorporado, essencial para a leveza do Bolo Brevidade de Maizena.Unte uma forma com manteiga ou margarina e polvilhe um pouco de Maizena para facilitar na hora de desenformar.Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Faça o teste do palito: se sair seco, está pronto!Deixe esfriar um pouco antes de desenformar para não quebrar. Sirva com um café fresquinho ou chá da tarde.Essa é mais uma receita de vó BR, do seu site de receitas simples. Deixe seu comentário!

